В Илишевском районе во время трамбовки силосной массы погиб тракторист

Илишевский район | 10 сен 2020 | 10:26

В учебном хозяйстве Илишевского района произошел несчастный случай. Как выяснили сотрудники Гострудинспекции, 1 июля 60-летний мужчина на тракторе занимался заготовкой силоса. Во время трамбовки корма работы кабина машины перевернулась. Сотрудник погиб на месте.







В ходе расследования было установлено, что трактор не подходил для этого вида работы. Кроме того, выяснилось, что между хозяйством и сотрудником не было трудового договора. Он выполнял поручения в свободное от основной работы время и не получал за это зарплату. На данный момент руководство агрокомпании привлечено к административной ответственности. Расследовать данное дело продолжат правоохранители.

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Ранее сообщалось о смертельном случае , который произошел в Иглинском районе . Здесь во время техосмотра тракторов погиб мужчина.



