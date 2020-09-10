В Илишевском районе во время трамбовки силосной массы погиб тракторист

В учебном хозяйстве Илишевского района произошел несчастный случай. Как выяснили сотрудники Гострудинспекции, 1 июля 60-летний мужчина на тракторе занимался заготовкой силоса. Во время трамбовки корма работы кабина машины перевернулась. Сотрудник погиб на месте.
В ходе расследования было установлено, что трактор не подходил для этого вида работы. Кроме того, выяснилось, что между хозяйством и сотрудником не было трудового договора. Он выполнял поручения в свободное от основной работы время и не получал за это зарплату. На данный момент руководство агрокомпании привлечено к административной ответственности. Расследовать данное дело продолжат правоохранители.