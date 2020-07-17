В Илишевском районе Башкирии строится новый клуб на 300 мест

В селе Ябалаково Илишевского района республики идет строительство нового сельского клуба на 300 посадочных мест. Это стало возможным благодаря реализации в Башкирии национального проекта «Культура», утверждённого майским указом Владимира Путина. Строительство объекта, сметная стоимость которого составляет более 28 миллионов рублей, планируют завершить к ноябрю этого года.
— Уверен, что мы вовремя справимся с поставленной задачей. Для этого имеются все основания, так как погода позволяет, полностью обеспечены строительными материалами и соответствующими кадрами, — сказал глава Илишевского района Ильдар Мустафин.
На данный момент завершается кладка стен, идет подготовка к покрытию крыши. Параллельно ведутся работы по комплектованию объекта технологическим оборудованием, мебелью и музыкальными инструментами. Новый сельский клуб станет центром притяжения всех жителей района, ведь помимо большого актового зала, здесь будут еще библиотека и детская музыкальная школа.