В Башкирии 33-летний работник погиб под завалами ЛДСП
11:59, 26 мар 2024
Накануне в Уфе произошел несчастный случай на территории ООО «АК+». 22 марта 33-летний оператор станка погиб, получив смертельные травмы во время работы.
Как сообщает Гострудинспекция Башкирии, мужчина занимался переборкой листов ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП). Внезапно, по неустановленным пока причинам, на него обрушилась стопка плит, причинив смертельные травмы.
На данный момент проводится расследование инцидента. Специалисты ведомства выясняют все обстоятельства и причины трагедии. Особое внимание будет уделено вопросам соблюдения техники безопасности на предприятии.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Гострудинспекция в РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии отколовшийся кусок гранита убил рабочего
Происшествия в Башкирии
В Бураевском районе глава фермерского хозяйства погиб от зерноочистки
Происшествия в Башкирии
В Уфе мальчик получил травмы съехав с горки и ударившись о стену
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель получил тяжелую травму на предприятии