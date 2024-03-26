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В Башкирии 33-летний работник погиб под завалами ЛДСП

В Башкирии 33-летний работник погиб под завалами ЛДСП

11:59, 26 мар 2024

Накануне в Уфе произошел несчастный случай на территории ООО «АК+». 22 марта 33-летний оператор станка погиб, получив смертельные травмы во время работы.

Как сообщает Гострудинспекция Башкирии, мужчина занимался переборкой листов ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП). Внезапно, по неустановленным пока причинам, на него обрушилась стопка плит, причинив смертельные травмы.

На данный момент проводится расследование инцидента. Специалисты ведомства выясняют все обстоятельства и причины трагедии. Особое внимание будет уделено вопросам соблюдения техники безопасности на предприятии.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Гострудинспекция в РБ
Теги: Уфа происшествия несчастный случай
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