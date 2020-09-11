На жителя Стерлитамака завели уголовное дело по подозрению в мошенничестве на сайтах объявлений

Стерлитамакский район | 11 сен 2020 | 16:24

В Башкирии оперативники задержали 21-летнего парня. Его заподозрили в мошенничестве на сайтах объявлений «Авито» и «Юла». С июня по июль 2020 года правоохранители получили несколько заявлений о хищении, похожих друг на друга. Жители жаловались, что находили объявление о продаже холодильника или телевизора. Далее продавец высылал поддельную квитанцию, а покупатели отправляли деньги.







Правоохранители объявили молодого человека в розыск. Выяснилось, что подозреваемый – житель Стерлитамака. Полицейские выехали на место, но юноша отказался открывать им дверь. Сотрудникам уголовного розыска удалось уговорить впустить их без взлома. В квартире, где юноша проживал вместе с матерью, были найдены несколько мобильных телефонов, компьютер, роутер и банковские карты.

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Фото: newsbash.ru

Полицейские установили, что подозреваемый якобы продавал технику, многократно используя фото маминого холодильника и телевизора. Кроме этого, у молодого человека был еще один способ заработать. Он использовал фейковую веб-страницу, адрес которого был похож на оригинальный сайт транспортной компании. Граждане, веря, что сделка проходит честно, переводили деньги по адресу, которые перечислялись на счет подозреваемого. На данный момент правоохранители возбудили несколько уголовных дел. Расследование еще не закрыто.