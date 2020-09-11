На жителя Стерлитамака завели уголовное дело по подозрению в мошенничестве на сайтах объявлений
Стерлитамакский район | 11 сен 2020 | 16:24
В Башкирии оперативники задержали 21-летнего парня. Его заподозрили в мошенничестве на сайтах объявлений «Авито» и «Юла». С июня по июль 2020 года правоохранители получили несколько заявлений о хищении, похожих друг на друга. Жители жаловались, что находили объявление о продаже холодильника или телевизора. Далее продавец высылал поддельную квитанцию, а покупатели отправляли деньги.
Правоохранители объявили молодого человека в розыск. Выяснилось, что подозреваемый – житель Стерлитамака. Полицейские выехали на место, но юноша отказался открывать им дверь. Сотрудникам уголовного розыска удалось уговорить впустить их без взлома. В квартире, где юноша проживал вместе с матерью, были найдены несколько мобильных телефонов, компьютер, роутер и банковские карты.
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