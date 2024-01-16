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В Уфе 17-летнего подростка обвиняют в похищении знакомого

В Уфе 17-летнего подростка обвиняют в похищении знакомого

Согласно сообщениям правоохранительных органов, житель столицы Башкирии был задержан по подозрению в похищении и избиении своего знакомого, 16-летнего сверстника из села Михайловка.

Как стало известно, в субботу, 17 ноября прошлого года, оба подростка встретились в одном из местных магазинов. Там старший юноша пригрозил младшему ножом и заставил сесть в машину знакомого водителя. Затем он отвез потерпевшего в съемную квартиру, где жестоко избил его. После этого злоумышленник потребовал, чтобы пострадавший позвонил своим родственникам и сказал передать деньги для «искупления вины».

Далее преступник вызвал такси и вместе с жертвой направился к дому тети младшего подростка, чтобы забрать выкуп. Однако женщина догадалась, что с ее племянником что-то не так, и сразу же обратилась в полицию. Прибывшие на место сотрудники задержали 17-летнего вымогателя, а пострадавшего доставили в больницу.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека с применением насилия и угрозы убийством, совершенном в отношении несовершеннолетнего из корыстных побуждений. Следователи установили, что юноша требовал с жертвы 22 000 рублей. Когда он приехал забирать деньги, его попытались задержать, но преступник сбежал от полицейских. Однако позже он сам явился в отделение и признался в содеянном.

По информации Telegram-канала Mash Batash, конфликт между подростками возник из-за того, что младший якобы отказался воровать вместе со старшим. Кроме того, ранее 17-летний уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В настоящее время он взят под стражу, следствие продолжается.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия криминал
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