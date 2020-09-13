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В Дюртюлинском районе насмерть сбили перебегавшего дорогу мужчину

В Дюртюлинском районе насмерть сбили перебегавшего дорогу мужчину

Дюртюлинский район | 13 сен 2020 | 14:11

Житель Башкирии погиб под колесами автомобиля в Дюртюлинском районе. ДТП произошло в девятом часу вечера на 8 км автодороги Дюртюли-Нефтекамск.



По информации пресс-службы ГИБДД РБ, 39-летний житель Нефтекамска за рулем «Лады Приора» наехал на 57-летнего местного жителя.

От удара мужчина скончался на месте. Предположительно, он переходил дорогу в неустановленном месте. Начато разбирательство.
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Добавим, что за выходные это уже третья смерть пешехода под колесами автомобиля в Башкирии. Происшествия произошли в Ермекеевском и Альшеевском районах. Накануне с разницей в два часа были насмерть сбиты 23-летний парень и 20-летняя девушка. 
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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД РБ

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