В Дюртюлинском районе насмерть сбили перебегавшего дорогу мужчину
Дюртюлинский район | 13 сен 2020 | 14:11
Житель Башкирии погиб под колесами автомобиля в Дюртюлинском районе. ДТП произошло в девятом часу вечера на 8 км автодороги Дюртюли-Нефтекамск.
По информации пресс-службы ГИБДД РБ, 39-летний житель Нефтекамска за рулем «Лады Приора» наехал на 57-летнего местного жителя.
От удара мужчина скончался на месте. Предположительно, он переходил дорогу в неустановленном месте. Начато разбирательство.сбиты 23-летний парень и 20-летняя девушка.
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Источник:
gtrk.tv
Фото: ГИБДД РБ
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