ДТП в Салаватском районе: водитель «KIA Spectra» насмерть сбил пешехода
Салаватский район | 27 сен 2020 | 10:10
ДТП с погибшим пешеходом произошло 26 сентября в девятом часу вечера в Салаватском районе.
Как сообщили в Госавтоинспекции, на 30 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачи 32-летний местный житель за рулём «KIA Spectra» наехал на 29-летнего мужчину.
Читайте также:В Башкирии библиотекарша совратила подростка
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности ДТП уточняются.
Источник:
gtrk.tv
Читайте также