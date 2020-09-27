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ДТП в Салаватском районе: водитель «KIA Spectra» насмерть сбил пешехода

ДТП в Салаватском районе: водитель «KIA Spectra» насмерть сбил пешехода

Салаватский район | 27 сен 2020 | 10:10

ДТП с погибшим пешеходом произошло 26 сентября в девятом часу вечера в Салаватском районе.

Как сообщили в Госавтоинспекции, на 30 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачи 32-летний местный житель за рулём «KIA Spectra» наехал на 29-летнего мужчину.

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В результате пешеход скончался на месте. Известно, что он переходил дорогу в неустановленном месте, в темноте и без световозвращающих элементов на одежде.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности ДТП уточняются.

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Источник: gtrk.tv

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