ДТП в Салаватском районе: водитель «KIA Spectra» насмерть сбил пешехода

Салаватский район | 27 сен 2020 | 10:10

ДТП с погибшим пешеходом произошло 26 сентября в девятом часу вечера в Салаватском районе.



Как сообщили в Госавтоинспекции, на 30 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачи 32-летний местный житель за рулём «KIA Spectra» наехал на 29-летнего мужчину.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

В результате пешеход скончался на месте. Известно, что он переходил дорогу в неустановленном месте, в темноте и без световозвращающих элементов на одежде.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности ДТП уточняются.