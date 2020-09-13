Авария в Чишминском районе: 32-летний мужчина сгорел в своем автомобиле | видео
Чишминский район | 13 сен 2020 | 13:50
Рано утром в Чишминском районе на 1429 километре автодороги М-5 «Урал» загорелся автомобиль. О происшествии передает региональная Госавтоинспекция.
Сообщается, что 32-летний уфимец за рулем «Мазда 6» наехал на металлическое ограждение и столкнулся со столбом информационного щита. После чего иномарка загорелась.
В результате происшествия водитель скончался на месте аварии. По данному факту проводится проверка.
Читайте также:В Чишминском районе арестовали колодец и два водопровода
Читать дальше...
Источник:
gorobzor.ru
Фото: УГИБДД МВД по РБ
Видео: gtrk.tv
Читайте также
Происшествия
Авария в Мечетлинском районе: водитель мопеда погиб, опрокинувшись в кювет
Происшествия
Авария в Абзелиловском районе: 22-летний парень разбился насмерть за рулем автомобиля
Происшествия
Авария в Абзелиловском районе: водитель из Челябинской области погиб вылетев в кювет | видео
Происшествия
Авария в Чишминском районе Башкирии: водитель "Нивы" погиб, съехав с моста
Происшествия
Авария в Туймазинском районе: ВАЗ-2110 столкнулся с «Хендай Крета»
Происшествия
Авария в Кушнаренковском районе: мужчина погиб от удара с фурой
Происшествия
ДТП в Баймакском районе: водитель из Сибая на «Ладе Приора» насмерть сбил пешехода
Происшествия
Авария в Кушнаренковском районе: столкнулись «Фольксваген Гольф» и встречный «Мерседес МЛ350»