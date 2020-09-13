Авария в Чишминском районе: 32-летний мужчина сгорел в своем автомобиле | видео

Чишминский район | 13 сен 2020 | 13:50

Рано утром в Чишминском районе на 1429 километре автодороги М-5 «Урал» загорелся автомобиль. О происшествии передает региональная Госавтоинспекция.





Сообщается, что 32-летний уфимец за рулем «Мазда 6» наехал на металлическое ограждение и столкнулся со столбом информационного щита. После чего иномарка загорелась.



В результате происшествия водитель скончался на месте аварии. По данному факту проводится проверка.

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Фото: УГИБДД МВД по РБ

Видео: gtrk.tv