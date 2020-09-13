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В Башкирии республиканская станция переливания крови получила сертификат доверия

В Башкирии республиканская станция переливания крови получила сертификат доверия

| 13 сен 2020 | 10:41

Республиканская станция переливания крови (РСПК) успешно прошла процедуру добровольной сертификации и получила сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2015.

Сертификация соответствия ISO 9001 — дело добровольное, но РСПК приняла решение пройти эту процедуру.



Наличие данного сертификата повышает доверие к медицинской организации, поскольку гарантирует отлаженность производственного процесса и отсутствие недочетов в работе. Стандарты серии ISO 9000 выдвигают единообразные требования к управлению организацией в обеспечении качества ее деятельности. При прохождении сертификации оцениваются человеческие и технические ресурсы, показатели деятельности.

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Теперь соответствие работы Республиканской станции переливания крови высокому стандарту качества подтверждено сертификатом соответствия.

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Источник: sterlegrad.ru

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