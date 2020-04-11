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В Уфе пройдет благотворительная донорская акция «Спасибо, донор!»

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Уфа
В Уфе пройдет благотворительная донорская акция «Спасибо, донор!»

17 и 18 апреля в Республиканской станции переливания крови состоится благотворительная донорская акция «Спасибо, донор!» организованная городским Центром содействия занятости молодежи при Комитете по делам молодёжи Администрации Уфы совместно с Советом трудящейся молодежи и Республиканским центром переливания крови.



В рамках акции работник предприятия, организации, учреждения Уфы может прийти 17 и 18 апреля с 08.00 до 13.00 ч. в ГБУЗ «Республиканская станция переливания крови» (Батырская, 41/1) и стать донором цельной крови.

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В целях беспрепятственного передвижения до Республиканской станции переливания крови необходимо заполнить Google форму https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdExibwOrhVVep4XHcEIYgEMjBa4CNjPkZ9RI7hri6fcFWOTA/viewform.

После заполнения на почту будет прислано приглашение на донацию.

Отметим, что в связи с угрозой распространения короновируса меры безопасности в Республиканской станции переливания крови соблюдаются: проводится измерение температуры, обработка рук антисептическим раствором, предоставление маски и допустимая дистанция между людьми.

Для участия в акции необходимо: внимательно ознакомиться с Приказом «Об утверждении порядка медицинского обследования донора крови и ее компонентов», за 72 часа до сдачи крови выполнить рекомендации, указанные в Памятке Донору и заполнить Google Форму указанную выше.


Организаторы мероприятия просят поддержать донорскую акцию и проинформировать профсоюз, совет молодых специалистов и сотрудников организаций о возможности участия в акции.

Участников акции ждут от партнеров акции.


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Источник: администрация Уфы
Фото: администрация Уфы
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