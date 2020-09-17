В Салавате полицейские накрыли притон «спайсовых» наркоманов
Салават | 17 сен 2020 | 14:13
Полицейские накрыли наркопритон в башкирском Салавате, где обитали четверо «спайсовых» наркомана, в том числе 34-летний хозяин квартиры.
Выяснилось, что притон в одной из квартир города работал не один месяц. Поначалу жилье облюбовали местные маргиналы, которые довольно часто приходили непрошеными гостями, чтобы выпить. В какой-то момент хозяина квартиры взял под опеку случайный знакомый. Он помог избавиться от нежеланных собутыльников.
В знак благодарности мужчина позволил своему «спасителю» приходить к нему в гости — уже для потребления наркотиков, к которым сам был неравнодушен. Употребляли приятели вместе с двумя девушками, одна из которых оказалась несовершеннолетней.
- В момент задержания при мужчине полицейские обнаружили наркотические вещества, именуемые «спайсом». Он не стал отпираться и признался, что приобрел наркотики для собственного потребления. Не стал отрицать и фактов предоставления своей квартиры приятелям, — пояснила старший следователь Отдела МВД России по городу Салавату майор юстиции Евгения Капошко.
Полицейских же отблагодарили соседи злополучной квартиры, в подъезде дома которых стало чисто, тихо и безопасно, отметили в пресс-службе Отдела МВД России по городу Салавату.