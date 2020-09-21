Хабирова удивила сумма, выделенная на ремонт дороги в Аскинском районе

Аскинский район | 21 сен 2020 | 14:53

Радий Хабиров попросил объяснить ему, почему на ремонт дорог в Аскинском районе Башкирии выделили слишком много денег. С докладом выступил глава Госкомтранса Башкирии Алан Марзаев сегодня, 21 сентября, и рассказал о отсыпаемых дорогах к населенным пунктам.







Выяснилось, что на эти цели глава отдаленного Аскинского района Ришат Дихин выделил, согласно документации, более 3 миллионов рублей. Столь большая сумма для обустройства проездов щебеночным и песчано-гравийным покрытием весьма удивила руководителя республики.

— Откуда в Аскинском районе такие большие деньги? Это вопрос приоритетов глав. Если глава считает, что дороги нужны, он туда и выделяет. Мне кажется, что в отличие от первого года разброс цен поменьше стал. 3 миллиона многовато, значит, основательно глава делал, изучить надо все равно. Главы научились своими деньгами оперировать. Десятилетиями грунтовую дорогу не делали, — заметил глава региона.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram