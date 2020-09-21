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Хабирова удивила сумма, выделенная на ремонт дороги в Аскинском районе

Хабирова удивила сумма, выделенная на ремонт дороги в Аскинском районе

Аскинский район | 21 сен 2020 | 14:53

Радий Хабиров попросил объяснить ему, почему на ремонт дорог в Аскинском районе Башкирии выделили слишком много денег. С докладом выступил глава Госкомтранса Башкирии Алан Марзаев сегодня, 21 сентября, и рассказал о отсыпаемых дорогах к населенным пунктам.



Выяснилось, что на эти цели глава отдаленного Аскинского района Ришат Дихин выделил, согласно документации, более 3 миллионов рублей. Столь большая сумма для обустройства проездов щебеночным и песчано-гравийным покрытием весьма удивила руководителя республики.

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— Откуда в Аскинском районе такие большие деньги? Это вопрос приоритетов глав. Если глава считает, что дороги нужны, он туда и выделяет. Мне кажется, что в отличие от первого года разброс цен поменьше стал. 3 миллиона многовато, значит, основательно глава делал, изучить надо все равно. Главы научились своими деньгами оперировать. Десятилетиями грунтовую дорогу не делали, — заметил глава региона.
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Источник: ufa1.ru

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