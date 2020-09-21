В Кармаскалинском районе школьники совершили кражу в магазине

Кармаскалинский район | 21 сен 2020 | 18:34

В селе Прибельский Кармаскалинского района четверо несовершеннолетних подозреваются в краже из магазина, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.







По данным ведомства, 21 сентября в отдел полиции с заявлением о краже обратилась 32-летняя владелица магазина. Предпринимательница рассказала, что ночью неизвестные проникли в ее магазин, и похитили алкоголь, сигареты и продукты питания. Общий материальный ущерб составил порядка 16 тыс. рублей.

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В ходе розыска полиции удалось задержать преступников. Ими оказались четверо школьников, старшему из которых было всего 15 лет. Отмечается, что не один из них не состоял на учете по делам несовершеннолетних. Как установило следствие, малолетние злоумышленники пробрались в магазин, предварительно разбив его окно, после чего вытащили товары. Часть похищенного полиция обнаружила в ближайшем овраге.В настоящее время по факту хищения возбуждено уголовное дело по статье «Кража».