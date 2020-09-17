Авария в Кармаскалинском районе: столкнулись ВАЗ-2110 и Mitsubishi L200, погиб водитель | видео Кармаскалинский район | 17 сен 2020 | 09:33 ДТП с погибшим произошло в Кармаскалинском районе около 16:00 часов 16 сентября, сообщает ГИБДД Башкирии.На 24 км дороги Уфа-Инзер-Белорецк столкнулись Mitsubishi L200 под управлением 33-летнего водитель и встречный ВАЗ-2110, за рулём которого был 32-летний мужчина. В результате аварии водитель отечественной «десятки» скончался до приезда медиков. Читайте также: В селе Кабаково Кармаскалинском районе продолжается строительство детского сада Напомним, ранее в Уфе произошла погоня со стрельбой за пьяным водителем.Читать дальше...Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: ufa.aif.ru Видео: gtrk.tv Поделиться: Читайте также