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Авария в Кармаскалинском районе: столкнулись ВАЗ-2110 и Mitsubishi L200, погиб водитель | видео

Авария в Кармаскалинском районе: столкнулись ВАЗ-2110 и Mitsubishi L200, погиб водитель | видео

Кармаскалинский район | 17 сен 2020 | 09:33

ДТП с погибшим произошло в Кармаскалинском районе около 16:00 часов 16 сентября, сообщает ГИБДД Башкирии.

На 24 км дороги Уфа-Инзер-Белорецк столкнулись Mitsubishi L200 под управлением 33-летнего водитель и встречный ВАЗ-2110, за рулём которого был 32-летний мужчина. В результате аварии водитель отечественной «десятки» скончался до приезда медиков.

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Напомним, ранее в Уфе произошла погоня со стрельбой за пьяным водителем.
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Источник: ufa.aif.ru
Видео: gtrk.tv

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