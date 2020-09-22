Авария в Уфе: водитель ВАЗ-21099 столкнулся с пассажирским автобусом

В Уфе в столкновении пассажирского микроавтобуса Mercedes-Benz и ВАЗ-21099 пострадал пассажир легкового автомобиля. Об аварии рассказали 22 сентября в пресс-службе уфимского отдела ГИБДД Башкирии.
«19-летний житель Благовещенского района за рулем ВАЗ-21099, следуя по улице Энергетиков в сторону Новоалександровского шоссе, допустил столкновение с микроавтобусом, двигавшемся во встречном направлении», – уточнили в ведомстве.
Авария произошла около 9-ти часов вечера накануне, 21 сентября. 20-летний пассажир легковой машины получил травму ноги, после оказания медицинской помощи отпущен домой.