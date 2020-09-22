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В Башкирии в кабинете врача умер ребенок

В Башкирии в кабинете врача умер ребенок

Уфа | 22 сен 2020 | 20:56

В одной из больниц Уфы в кабинете педиатра скончался 4-летний мальчик. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.



Ребенка доставили в медучреждение утром 20 сентября. «Скорая» привезла его в башкирскую столицу из села в Иглинском районе. Врачи поставили мальчику диагноз «клиническая смерть» – ни на какие внешние раздражители он не реагировал. Несмотря на все усилия, сотрудники больницы оказались бессильны, через несколько минут после госпитализации пациент скончался.

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Медики передали информацию о случившемся в отдел полиции. Известно, что при осмотре на теле ребенка не было никаких видимых телесных повреждений. От чего именно он умер, установит судмедэкспертиза.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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