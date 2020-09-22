В Башкирии в кабинете врача умер ребенок

В одной из больниц Уфы в кабинете педиатра скончался 4-летний мальчик. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.
Ребенка доставили в медучреждение утром 20 сентября. «Скорая» привезла его в башкирскую столицу из села в Иглинском районе. Врачи поставили мальчику диагноз «клиническая смерть» – ни на какие внешние раздражители он не реагировал. Несмотря на все усилия, сотрудники больницы оказались бессильны, через несколько минут после госпитализации пациент скончался.