В Белорецком районе супруги совершили разбойное нападение

В Белорецком районе Башкирии произошло разбойное нападение. Сожители вооружились ножом и напали на работницу склада. О произошедшем рассказала пресс-служба МВД по РБ.
Полиция выяснила, что в злополучный день двое неизвестных проникли в помещение склада. Там женщина, угрожая ножом, потребовала у работницы деньги, пока её сожитель стоял позади. Испуганная сотрудница отдала налетчикам 42 тысячи рублей из кассы. Тогда злоумышленники скрылись с места происшествия.
Найти грабителей удалось в Нижнем Тагиле в Свердловской области. Оказалось, супруги потратили украденные деньги на еду и аренду жилья. Преступники сознались в содеянном. Сейчас сожителей заключили под стражу, по факту нападения было возбуждено уголовное дело.