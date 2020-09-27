Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Белорецком районе супруги совершили разбойное нападение

В Белорецком районе супруги совершили разбойное нападение

В Белорецком районе супруги совершили разбойное нападение

Белорецкий район | 27 сен 2020 | 17:10

В Белорецком районе Башкирии произошло разбойное нападение. Сожители вооружились ножом и напали на работницу склада. О произошедшем рассказала пресс-служба МВД по РБ.



Полиция выяснила, что в злополучный день двое неизвестных проникли в помещение склада. Там женщина, угрожая ножом, потребовала у работницы деньги, пока её сожитель стоял позади. Испуганная сотрудница отдала налетчикам 42 тысячи рублей из кассы. Тогда злоумышленники скрылись с места происшествия.

Житель Белорецка облил тещу бензином и поджег

Читайте также:

Житель Белорецка облил тещу бензином и поджег
Найти грабителей удалось в Нижнем Тагиле в Свердловской области. Оказалось, супруги потратили украденные деньги на еду и аренду жилья. Преступники сознались в содеянном. Сейчас сожителей заключили под стражу, по факту нападения было возбуждено уголовное дело.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: