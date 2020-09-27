В Белорецком районе супруги совершили разбойное нападение

Белорецкий район | 27 сен 2020 | 17:10

В Белорецком районе Башкирии произошло разбойное нападение. Сожители вооружились ножом и напали на работницу склада. О произошедшем рассказала пресс-служба МВД по РБ.







Полиция выяснила, что в злополучный день двое неизвестных проникли в помещение склада. Там женщина, угрожая ножом, потребовала у работницы деньги, пока её сожитель стоял позади. Испуганная сотрудница отдала налетчикам 42 тысячи рублей из кассы. Тогда злоумышленники скрылись с места происшествия.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Найти грабителей удалось в Нижнем Тагиле в Свердловской области. Оказалось, супруги потратили украденные деньги на еду и аренду жилья. Преступники сознались в содеянном. Сейчас сожителей заключили под стражу, по факту нападения было возбуждено уголовное дело.