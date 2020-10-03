ДТП в Уфе: 48-летний велосипедист погиб, после наезда водителя ВАЗ-2114

Уфа | 03 окт 2020 | 10:29

ДТП с гибелью пешехода произошло 2 октября в Уфимском районе республики. Ближе к полуночи на подъезде к микрорайону Шакша 37-летний водитель ВАЗ-2114 наехал на 48-летнего велосипедиста.



В результате мужчина – житель Нижегородской области — с тяжёлыми травмами был госпитализирован в больницу, где позже скончался.



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Со слов водителя, велосипедист ехал в попутном направлении без световозвращающих элементов на одежде. Начато разбирательство.По информации ГИБДД, 2 октября на дорогах республики зарегистрировано 17 автомобильных аварий, в которых 1 человек погиб и 19 получили травмы.