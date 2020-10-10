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В Караидельском районе защищаясь от побоев зарезала бывшего мужа

В Караидельском районе защищаясь от побоев зарезала бывшего мужа

Караидельский район | 10 окт 2020 | 20:51

На днях в Караидельском районе Башкирии разыгралась настоящая кровавая драма. В селе Новомуллакаево 31-летняя местная жительница убила своего бывшего сожителя.



Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, между бывшими супругами возник конфликт, и мужчина стал избивать свою пассию.

По словам собеседника, женщина, защищаясь от побоев схватилась за нож и ударила им изверга в грудь. Как оказалось, удар оказался точным и смертельным – буйный сельчанин упал замертво. Известно, что конфликт произошел дома у теперь уже обвиняемой в убийстве.

В Караидельском районе женщина напала с ножом на ревнивого мужа

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Когда к дому приехали сотрудники правоохранительных органов, женщина не стала отпираться и призналась в убийстве бывшего благоверного.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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