В Караидельском районе женщина напала с ножом на ревнивого мужа

Караидельский район | 21 сен 2020 | 21:17

В больницу Караидельского района доставили 54-летнего мужчину с ножевым ранением. Оказалось, на сельчанина напала супруга с ножом. Подробности произошедшего сообщила пресс-служба МВД по РБ.







Инцидент произошёл накануне, 20 сентября. Между безработной супружеской парой, проживающей в деревне Старые Багазы возник конфликт на почве ревности. Возлюбленные выпивали вместе, но в какой-то момент между ними вспыхнула сильная ссора. Женщина не выдержала накала страстей, схватила нож и ударила им супруга.

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Она быстро осознала содеянное и вызвала скорую помощь. Мужчину доставили в больницу, а женщину в отделение полиции. Было возбуждено уголовное дело. Пока сельчанке вынесли меру пресечения в виде подписки о невыезде.