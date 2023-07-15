В Уфе женщина изрезала ножом мужа

11:06, 15 июл 2023

50-летняя уфимка напала с ножом на своего супруга. Инцидент произошел во время семейного конфликта.



Согласно информации, предоставленной пресс-службой прокуратуры Башкирии, в апреле текущего года супруги употребляли алкоголь, а затем между ними вспыхнула ссора. На почве неприязненных отношений женщина не менее восьми раз ударила ножом собственного мужа в область головы, шеи и спины.



По данному инциденту возбудили уголовное дело по статье убийство. Обвиняемая частично призналась в преступлении. Материалы дела передали в суд Калининского района для рассмотрения по существу.



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Автор: Семен Подгорный