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В Белорецке мужчина пришел мириться с женой, но закончилось все поножовщиной

В Белорецке мужчина пришел мириться с женой, но закончилось все поножовщиной

Белорецкий район | 11 окт 2020 | 11:24

Удар ножом в живот получила жительница Белорецка за отказ принять золотое кольцо и букет алых роз. Мужчина хотел восстановить, ранее испорченные, отношения, но любимая оказалась неприступна. Но за это женщина поплатилась кровью.



- По замыслу подозреваемого, букет роз и золотое кольцо должны были растопить сердце любимой, но все пошло не по плану, - сообщает пресс-служба МВД по РБ. - Едва он появился на пороге, жена накинулась на него со скалкой, пытаясь изгнать его видимо не только из комнаты, но и из своей жизни. Букет красных роз разлетелся по коридорам общежития - мужчина затаил сильную обиду. Недолго думая, он пошел в магазин и купил нож. Вернувшись, он нанес им удар жене в живот.

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В настоящее время, нападавший задержан, а потерпевшая в больнице.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: photosight.ru

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