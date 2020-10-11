В Белорецке мужчина пришел мириться с женой, но закончилось все поножовщиной

Белорецкий район | 11 окт 2020 | 11:24

Удар ножом в живот получила жительница Белорецка за отказ принять золотое кольцо и букет алых роз. Мужчина хотел восстановить, ранее испорченные, отношения, но любимая оказалась неприступна. Но за это женщина поплатилась кровью.







- По замыслу подозреваемого, букет роз и золотое кольцо должны были растопить сердце любимой, но все пошло не по плану, - сообщает пресс-служба МВД по РБ. - Едва он появился на пороге, жена накинулась на него со скалкой, пытаясь изгнать его видимо не только из комнаты, но и из своей жизни. Букет красных роз разлетелся по коридорам общежития - мужчина затаил сильную обиду. Недолго думая, он пошел в магазин и купил нож. Вернувшись, он нанес им удар жене в живот.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: photosight.ru

В настоящее время, нападавший задержан, а потерпевшая в больнице.