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Житель Дуванского района выстрелил в друга, который был против их встреч с сестрой

Житель Дуванского района выстрелил в друга, который был против их встреч с сестрой

Дуванский район | 12 окт 2020 | 20:46

В деревне Метели Дуванского района 23-летний мужчина ранил из охотничьего ружья жителя соседнего села. Об этом сообщает МВД республики.



По данным ведомства, инцидент произошёл 11 октября. Его причиной стало то, что друг подозреваемого не желал, чтобы его родная сестра встречалась с 24-летним жителем села Тастубы. В связи с этим близкие друзья организовали потерпевшему встречу, в ходе которой 23-летний подозреваемый достал ружьё и выстрелил в оппонента. По словам задержанного, мужчина кинулся на него, в результате чего пришлось стрелять, дабы «остудить пыл противнику».

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В настоящий момент потерпевший с ранением в живот доставлен в больницу. Полицейские изъяли у злоумышленника ружьё, которое якобы досталось ему от покойного деда. По факту умышленного причинения тяжкого вреда возбуждено уголовное дело. Также начата проверка по незаконному хранению оружия.

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Источник: ufa.aif.ru

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