В Иглинском районе при утилизации снарядов серьёзно пострадал человек

Иглинский район | 13 окт 2020 | 12:36

Председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров рассказал о несчастном случае на бывшей военной части в Урмане Иглинского района. При утилизации снарядов серьёзно пострадал человек.



5 октября в селе Урман проводилась утилизация снарядов. В какой-то момент произошла детонация одного из боеприпасов. Дальнейшего возгорания не произошло, однако пострадал один человек.



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