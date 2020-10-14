В Стерлитамакском районе механизатор перевернулся на тракторе
Стерлитамакский район | 14 окт 2020 | 09:09
На прошлой неделе в Стерлитамакском районе произошло ЧП. Сотрудник СПК «Дружба» получил тяжёлые травмы, перевернувшись на тракторе. Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции.
32-летний рабочий проводил опашку поля, и в какой-то момент трактор опрокинулся. Медики диагностировали у мужчины перелом шести ребер, позвонка и другие травмы.
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Источник:
bash.news
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