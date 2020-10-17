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В Учалах мужчину расстреляли из травмата за замечание автохаму

В Учалах мужчину расстреляли из травмата за замечание автохаму

Учалинский район | 17 окт 2020 | 12:42

В Учалах водитель грузовика получил четыре пулевых ранение из травматического пистолета за то, что попросил хозяина легковушки перепарковаться, так как его авто мешало разгрузке строительных материала.



- По предварительной версии, мужчина вечером припарковал свой «Киа Соренто» перед въездом на территорию строящегося дома, - сообщает пресс-служба МВД по РБ. - Утром потерпевший привез на грузовике стройматериалы, однако проехать на стройку мешала легковушка. Подошедший вскоре автовладелец выслушал замечание в свой адрес, отогнал авто, а затем вернулся обратно со знакомым.

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К тому времени водитель грузовика заехал на территорию и начал разгрузку. Подойдя к нему, приятели стали требовать извинений, а затем подозреваемый попытался ударить потерпевшего. Мужчина бросился бежать, парочка погналась за ним. Для самообороны водитель грузовика подобрал с земли палку, тогда владелец автомобиля «Киа» достал пистолет и произвел в направлении пострадавшего несколько выстрелов. Потерпевший выбежал на улицу, где в этот момент проезжал экипаж ДПС. Инспекторы оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, вызвали медиков и следственно-оперативную группу. Мужчину доставили в больницу, где врачи диагностировали у него два ранения в плечо, а также по одному в грудь и в бедро.

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Источник: www.sobkor02.ru

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