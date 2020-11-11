Авария в Иглинском районе: водитель и пассажир «Рено Меган» погибли, столкнувшись с грузовиком

Иглинский район | 11 ноя 2020 | 09:53

Сегодня ночью, 11 ноября, в Иглинском районе произошла авария, которая унесла жизнь 19-летней девушки и 22-летнего парня. Как сообщили в ГИБДД, иномарка «Рено Меган», за рулем погибшего водителя столкнулся с встречным грузовиком «Ман».





Медикам не удалось помочь водителю и пассажирке иномарки – они скончались мгновенно на месте ДТП от полученных травм. Трагическая авария произошла на 1542 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск.

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