Авария в Иглинском районе: водитель и пассажир «Рено Меган» погибли, столкнувшись с грузовиком

Сегодня ночью, 11 ноября, в Иглинском районе произошла авария, которая унесла жизнь 19-летней девушки и 22-летнего парня. Как сообщили в ГИБДД, иномарка «Рено Меган», за рулем погибшего водителя столкнулся с встречным грузовиком «Ман».
Медикам не удалось помочь водителю и пассажирке иномарки – они скончались мгновенно на месте ДТП от полученных травм. Трагическая авария произошла на 1542 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск.
Начато разбирательство, в ходе которого установят все обстоятельства смертельного столкновения, уточнили в региональной Госавтоинспекции.