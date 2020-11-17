Житель Дуванского района лишился денег после совместного вечера с молодой незнакомкой

Дуванский район | 17 ноя 2020 | 09:58

Житель башкирского села Месягутово лишился денег после совместного вечера с молодой незнакомкой.







Как рассказал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, вечером 14 ноября 56-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о краже. По словам потерпевшего, накануне вечером он выпивал у себя дома с малознакомой девушкой, а после ее ухода не смог найти свои сбережения – порядка 31 тысячи рублей. Сельчанин убежден, что именно она и украла его деньги. Правда, единственное, что он смог вспомнить с той встречи – это имя спутницы.

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Впрочем, имени хватило, чтобы в полиции поняли, о ком идет речь. Подозрение правоохранителей пало на 27-летнюю местную жительницу, которая раньше уже имела проблемы с законом. В 2019 году ее судили за кражу и уклонение от административного надзора. Следственный отдел полиции возбудил уголовное дело и объявил девушку в розыск.