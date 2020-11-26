В Бурзянском районе 30 населенных пунктов остались без электричества

Бурзянский район | 26 ноя 2020 | 10:52

В Бурзянском районе Башкирии днем 25 ноября произошло аварийное отключение энергоснабжения. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе МЧС РБ, инцидент произошел из-за падения дерева на высоковольтную линию ВЛ-110 кВ.



«В зону отключения попали более 30 населенных пунктов Бурзянского района и более 20 населенных пунктов Белорецкого района, в которых проживают порядка 19 тысяч граждан», — пояснили в ведомстве.







На место инцидента прибыли шесть аварийных бригад районных электросетей. Через четыре часа после сообщения о ЧП все работы были завершены, энергоснабжение восстановлено в полном объеме.



Ранее сообщалось о том, что сотрудники ГИБДД Бурзянского района задержали водителя, перевозившего два пакета с наркотиками.





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Фото: pixabay