Стали известны подробности поисков жительницы Белорецкого района Альфии Даутовой

Белорецкий район | 27 ноя 2020 | 11:29

Продолжаются активные поиски без вести пропавшей 42-летней жительницы села Абзаково Альфии Даутовой. Женщина не выходит на связь с близкими с 18 ноября. Ее ищут и в Башкирии, и в Челябинской области.



Сестра Альфии Эльмира рассказала изданию КП-Уфа, где сейчас проходят поиски.



Эльмира, сестра Альфии:

Мы сейчас ходим по лесу, пытаемся найти ее.









Эльмира уточнила, что поиски пропавшей без вести Альфии ведутся недалеко от того места, где нашли ее машину. Ранее сообщалось, брошенный автомобиль обнаружили в Верхнеуральске Челябинской области. На транспортное средство яркого цвета обратила внимание бдительная горожанка, которая решила сверить номера с госзнаком, указанном на ориентировке. Увидев совпадение, она сразу же позвонила волонтерам.



Приметы Альфии: худощавая, рост около 165 см, черные волосы, зеленые глаза. Она была одета в болоньевую куртку светло-зеленого цвета, светло-серое трико и белые полуботинки. На голове у нее была серая шапка.

Близкие не находят себе места. Поисками Альфии занимаются волонтеры. Телефоны для связи: 8 (800) 700-54-52 или 02.



Ранее сообщалось, что в Белорецком районе Башкирии при странных обстоятельствах пропала Альфия Даутова.





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Фото: Лиза Алерт