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В Башкирии во время охоты погиб сотрудник МЧС

В Башкирии во время охоты погиб сотрудник МЧС

| 29 ноя 2020 | 13:37

В Башкирии трагически оборвалась жизнь 40-летнего погиб замначальника отдела МЧС по Уфе. Мужчина скончался на больничной койке от пулевого ранения, полученного во время охоты, сообщает ИА «Башинформ».



Все случилось в пятницу, 27 ноября, в лесах рядом с деревней Красный Восток. Погибший охотился, по данным издания, один. Неподалеку за дичью гнался и другой охотник – 62-летний житель Ермолаево. Мужчина заприметил лося и выстрелил в его сторону несколько раз, надеясь ранить животное, однако пуля угодила в плечо 40-летнего работника МЧС.

Мужчину доставили в центральную районную больницу, но от полученного ранения он скончался.

Известно, что подозреваемый в причинении смерти по неосторожности дал признательные показания. У него изъяли карабин. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Источник: bash.news

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