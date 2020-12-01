Житель Калтасинского района напал на своего приятеля с ножом и доской
Калтасинский район | 01 дек 2020 | 10:27
Вчера, 30 ноября, в селе Краснохолмский Калтасинского района Башкирии произошло происшествие - мужчина избил друга деревянной доской и ранил его ножом. Правоохранители задержали подозреваемого - им оказался 27-летний мужчина, проживающий в деревне Больше-Куразово.
В пресс-службе МВД региона сообщили детали происшествия. Установлено, что после распития алкоголя между мужчинами возник конфликт. 27-летний мужчина из деревни Больше-Куразово нанес удары деревянной доской 57-летнему мужчине и ранил его кухонным ножом, нанеся серьезные увечья.
Сейчас устанавливаются подробности произошедшего.
Ранее сообщалось о том, что в Калтасинском районе Башкирии 45-летний сельчанин стал фигурантом дела об убийстве и покушении на убийство двух лиц. Пьяный мужчина устроил скандал на поминках отца своей сожительницы