Житель Калтасинского района напал на своего приятеля с ножом и доской

Калтасинский район | 01 дек 2020 | 10:27

Вчера, 30 ноября, в селе Краснохолмский Калтасинского района Башкирии произошло происшествие - мужчина избил друга деревянной доской и ранил его ножом. Правоохранители задержали подозреваемого - им оказался 27-летний мужчина, проживающий в деревне Больше-Куразово.







В пресс-службе МВД региона сообщили детали происшествия. Установлено, что после распития алкоголя между мужчинами возник конфликт. 27-летний мужчина из деревни Больше-Куразово нанес удары деревянной доской 57-летнему мужчине и ранил его кухонным ножом, нанеся серьезные увечья.



Сейчас устанавливаются подробности произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что в Калтасинском районе Башкирии 45-летний сельчанин стал фигурантом дела об убийстве и покушении на убийство двух лиц. Пьяный мужчина устроил скандал на поминках отца своей сожительницы





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram