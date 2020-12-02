В Салавате пьяный отец с сыном попали в аварию | видео
Салават | 02 дек 2020 | 11:23
Пьяное ДТП с участием 4-летнего малыша случилось в Салавате накануне, 1 декабря. На перекрестке улиц Островского и Ленинградской водитель автомобиля марки Renault Fluence вылетел в кювет, после чего машина перевернулась.
В результате аварии 4-летний сын водителя отделался серьезными переломами. В пресс-службе республиканского ГИБДД отметили, что 33-летний мужчина был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Но от прохождения медосвидетельствования он отказался.
Правоохранители добавили, что ему грозит ответственность не только за правонарушение, но и причинение увечий сыну из-за аварии.
Ранее сообщалось о том, что в Салавате мужчина совершил вооруженное ограбление магазина.
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