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В Салавате на пилораме обнаружили обгоревший труп мужчины

В Салавате на пилораме обнаружили обгоревший труп мужчины

Салават | 03 дек 2020 | 10:44

Накануне в Салавате на территории местной пилорамы был найден обгоревший труп 40-летнего мужчины. Источник, знакомый с обстоятельствами трагедии отмечает, что тело мужчины располагалось у печи в пристройке к помещению по просушиванию древесины.



Погибший был бездомным, но на объекте подрабатывал в качестве разнорабочего. Есть вероятность, что тут он и проживал.

Следователями рядом с телом была обнаружена бутылка из-под пива с объемом 0,5 литра. Тело уже передали на судмедэкспертизу. Ведется расследование.

Ранее сообщалось о пьяном ДТП с участием 4-летнего малыша случилось в Салавате накануне, 1 декабря. На перекрестке улиц Островского и Ленинградской водитель автомобиля марки Renault Fluence вылетел в кювет, после чего машина перевернулась.

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