В Салавате мужчина совершил вооруженное ограбление магазина

Салават | 22 ноя 2020 | 13:00

В полицию Салавата поступило сообщение о разбойном нападении на магазин разливных напитков. Орудием нападения стал пневматический пистолет.







- По предварительной версии, мужчина приехал в город Салават в гости к знакомому, - сообщает пресс-служба МВД по РБ. - Гражданину понадобились деньги на приобретение алкоголя. Лучшего способа, чем отнять их насильственным способом он не нашел. Зайдя в магазин, он достал пистолет, сделал из него один выстрел в пол и стал требовать деньги. Женщина испугалась и отдала выручку. После этого мужчина скрылся, деньги он потратил.



Ранее сообщалось об аварии под Салаватом. Здесь столкнулись «Черри Тигго» и «Киа Рио», погиб человек.





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