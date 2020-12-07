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В Мелеузовском районе два нетрезвых водителя попали в аварию

В Мелеузовском районе два нетрезвых водителя попали в аварию

Мелеузовский район | 07 дек 2020 | 10:12

Вечером 6 декабря на территории Мелеузовского района случилось серьезное ДТП. На 173 километре трассы Уфа-Оренбург в столкновении сошлись «Ауди 80» и «Дэу Нексия».



За рулем немецкой иномарки находился 42-летний житель Гафурийского района. После столкновения его машина загорелась, и мужчина получил травмы. Выяснилось, что пострадавший вообще не получал водительского удостоверения, а оба водителя находились за рулем в нетрезвом виде.

Ранее в Уфе автоледи устроила массовую аварию, перепутав педали автомобиля. Уфимка сначала врезалась в припаркованную Ниву, причем, снесла по пути дверь своего автомобиля, которую открыла для обзора.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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