В Мелеузовском районе два нетрезвых водителя попали в аварию

Мелеузовский район | 07 дек 2020 | 10:12

Вечером 6 декабря на территории Мелеузовского района случилось серьезное ДТП. На 173 километре трассы Уфа-Оренбург в столкновении сошлись «Ауди 80» и «Дэу Нексия».







За рулем немецкой иномарки находился 42-летний житель Гафурийского района. После столкновения его машина загорелась, и мужчина получил травмы. Выяснилось, что пострадавший вообще не получал водительского удостоверения, а оба водителя находились за рулем в нетрезвом виде.

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Фото: блог начальника ГИБДД РБ