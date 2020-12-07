В Хайбуллинском районе, во время добычи руды на шахте, насмерть разбился машинист буровой установки

Хайбуллинский район | 07 дек 2020 | 13:49

В шахте на территории Хайбуллинского района Башкирии в результате несчастного случая погиб 36-летний мужчина. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.







По предварительным данным, трагический инцидент произошел ранним утром 6 декабря в шахте по добыче руды «Южный ствол», принадлежавшей «Бурибаевскому горно-обогатительному комбинату». Машинист буровой установки Загир У. работал на глубине 200 метров, когда произошло отключение электроэнергии, вызвавшее возгорание проводки. Мужчина сорвался с большой высоты и разбился насмерть.



Тело погибшего было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. У Загира дома остались супруга и дети – мальчик и девочка.

Ранее сообщалось о том, что в Хайбуллинском районе второклассник угодил под колеса



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