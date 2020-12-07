Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Хайбуллинском районе, во время добычи руды на шахте, насмерть разбился машинист буровой установки

В Хайбуллинском районе, во время добычи руды на шахте, насмерть разбился машинист буровой установки

В Хайбуллинском районе, во время добычи руды на шахте, насмерть разбился машинист буровой установки

Хайбуллинский район | 07 дек 2020 | 13:49

В шахте на территории Хайбуллинского района Башкирии в результате несчастного случая погиб 36-летний мужчина. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.



По предварительным данным, трагический инцидент произошел ранним утром 6 декабря в шахте по добыче руды «Южный ствол», принадлежавшей «Бурибаевскому горно-обогатительному комбинату». Машинист буровой установки Загир У. работал на глубине 200 метров, когда произошло отключение электроэнергии, вызвавшее возгорание проводки. Мужчина сорвался с большой высоты и разбился насмерть.

Тело погибшего было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. У Загира дома остались супруга и дети – мальчик и девочка.

Ранее сообщалось о том, что в Хайбуллинском районе второклассник угодил под колеса


 Вступайте в нашу группу    «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram 
Источник: www.ufa.kp.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: