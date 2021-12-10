В Башкирии обнаружили мёртвого шахтёра

08:54, 10 дек 2021

В Хайбуллинском районе обнаружили мёртвого шахтёра. Трагедия произошла в шахте Бурибаевского горно-обогатительного комбината.



Причину смерти пока не называют. Представители предприятия заявили, что ждут результатов судебно-медицинской экспертизы.



Тело обнаружили сегодня в 12:40 без видимых повреждений. Погибшему было 45 лет. На комбинате создана комиссия, которая устанавливает обстоятельства произошедшего.



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