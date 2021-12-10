В Башкирии обнаружили мёртвого шахтёра
08:54, 10 дек 2021
В Хайбуллинском районе обнаружили мёртвого шахтёра. Трагедия произошла в шахте Бурибаевского горно-обогатительного комбината.
Причину смерти пока не называют. Представители предприятия заявили, что ждут результатов судебно-медицинской экспертизы.
Тело обнаружили сегодня в 12:40 без видимых повреждений. Погибшему было 45 лет. На комбинате создана комиссия, которая устанавливает обстоятельства произошедшего.
Источник:
bash.news
Читайте также