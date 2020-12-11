В Иглинском районе Башкирии без электричества остались более 250 домов

Иглинский район | 11 дек 2020 | 14:03

В Иглинском районе жители сразу пяти улиц остались без электричества. Минувшим вечером из-за поломки на трансформаторной подстанции под отключение попали более 250 домов.







На одной из улиц – Заводской – электроснабжение восстановили около пяти утра. Для остальных жителей на улицах Ташкентская, Дачная, Тургенева, Яблоневая, организован пункт обогрева и горячее питание.



Бригада электриков продолжает устранять повреждения.

Ранее сообщалось, что в Иглинском районе из-за регулярных проблем с электричеством гибнет домашняя птица. В частных домах Иглино на протяжении многих лет регулярно происходят отключения электричества. Об этом сообщили местные жители на сайте электронной приемной правительства республики. По словам граждан, отключение может быть на весь день или всю ночь. За это время дома остывают, люди мерзнут.





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Фото: скрин видео

Видео: bash.news