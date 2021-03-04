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Жители Иглинского района остались без электричества и воды

Жители Иглинского района остались без электричества и воды

Иглинский район | 04 мар 2021 | 09:14

Более пяти тысяч жителей поселка Иглино в Башкирии вечером 3 марта остались без света и воды. Как сообщили в оперативном штабе района, электричество отключилось в 1421 доме.

Чуть позднее выяснилось, что по улице Тургенева сгорели разрядники. Частная сетевая компания выехала на место ЧП.

«По улице Ленина сгорел РТП-12, требовалась замена разъединителя», — сообщили представители Иглинского района.

Работы заняли около четырех-пяти часов. Из-за отсутствия электричества временно вышли из строя насосная станция. Водой жители были обеспечены за счет запаса в напорных резервуарах. Во втором часу ночи 4 марта подача электричества в дома поселка возобновилась.

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Источник: www.bashinform.ru

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