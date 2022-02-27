В столице Башкирии произошла коммунальная авария

19:38, 27 фев 2022

В Уфе из-за коммунальной аварии без горячей воды и отопления остались жители 20 домов в Деме. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщили в администрации района.







Как сообщили в администрации, причиной стало технологическое повреждение труб теплоносителя на улицах Мечтателей и Юматовская — Дагестанская.



— В связи с этим снижены параметры центрального отопления и временно отсутствует горячее водоснабжение в домах по ул. Г. Кусимова, 11, 15, 15/1, 15/2, 17, 19, 19/1; ул. Дагестанской, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 23, 25, 29, 35, 37, 39, ул. Мечтателей, 6, 8, 11. Специалисты учреждения работают на местах утечек, производится откачка воды из теплокамер для определения характера повреждения и сроков завершения работ, — сообщили в администрации.

Также стало известно, что ликвидируют еще одну аварию на улице Дагестанской, 16. Из-за этого без отопления и горячей воды остались дома по адресу: Дагестанская, 14, 14/1, 16, 16/1, 16/2.



— По этому адресу откачивание воды завершено, раскопки проведены, специалисты приступили к сварочным работам, — сообщили местные власти.



Сейчас на местах работают специалисты, работы обещают завершить в кратчайшие сроки.





Фото: ufa.dema / Vk.com