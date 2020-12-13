В Башкирии задержанный сотрудниками ДПС пьяный водитель съел протокол | видео

Уфа | 13 дек 2020 | 15:54

Под Уфой в ходе профилактических рейдов задержанный сотрудниками ГИБДД пьяный водитель съел протокол. Инцидент попал в объектив видеорегистратора патрульной машины.





Как сообщает телеканал "Россия-1. Башкортостан", у водителя не было документов, а от прохождения медицинского освидетельствования и подписания протокола он отказался. Со слов инспекторов ДПС, все произошло внезапно, и они даже не успели его остановить.



Марсель Кулгулдин, инспектор ДПС:



- Я думал, борьба началась в автомобиле, но оказывается, он просто ел постановление. Я схватил его за руки, но вот произошло, что он его проглотил. Неожиданно, конечно…

Задержанный водитель заблокировал дверь и выжидал момент, когда один из сотрудников ГИБДД отойдет от автомобиля подальше. Перед тем, как вырвать из рук инспектора протокол, он развернул объектив камеры от себя.

Марсель Бикташев, инспектор пропаганды УГИБДД МВД по РБ:



- В отношении 52-летнего мужчины были составлены административные материалы за управление автомобилем водителем, не имеющим при себе документов, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ему грозит административный штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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