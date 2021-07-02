В Бижбулякском районе Башкирии задержанный пьяный водитель сбежал через окно автомобиля ДПС (видео)

18:42, 02 июл 2021

В Бижбуляке задержанный пьяный водитель сбежал через окно патрульного автомобиля ДПС.





Правда, тут же снова был пойман. От медицинского освидетельствования владелец «шестёрки» отказался. Но, судя по этой записи, несложно догадаться, в каком состоянии он тогда находился. Чтобы утихомирить буйного нарушителя и составить протоколы, стражам порядка пришлось отвезти его в отдел полиции. Там нетрезвый мужчина вёл себя ничуть не лучше.



Трезветь водителю-дебоширу пришлось в изоляторе временного содержания. А уже утром его доставили в суд.

Марсель Бикташев, инспектор группы пропаганды БДД УГИБДД МВД по РБ:



- В отношении задержанного мужчины было составлено несколько административных материалов — за управление транспортом без полиса ОСАГО, управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, а также за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, за которое суд оштрафовал нарушителя на 4 тысячи рублей.

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Фото: скрин видео

Видео: gtrk.tv