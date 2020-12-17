В Башкирии выяснили причину массового отравления детей в бассейне в Учалинском районе | видео
Учалинский район | 17 дек 2020 | 16:03
Прокуратура республики установила причины массового отравления детей в бассейне во «Дворце творчества» в Учалинском районе Башкирии. Напомним, 9 декабря, во время группового занятия в бассейне взрослые и дети в возрасте от 7 до 12 лет почувствовали недомогание и резкий запах хлора – четверо попали в больницу с отравлением.
Установлено, что в этот день слесарь учреждения проводил очистку канализации в мужской душевой и залил в сток химический реагент. Вещество вступило в реакцию с остатками хлора в трубе, газ попал в бассейн.
Кроме того, оказалось, что слесарь ранее не раз привлекался к уголовной ответственности и был принят на работу без справки об отсутствии судимости. Материалы проверки сейчас направлены в следственные органы для дачи правовой оценки. Ход и результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры.