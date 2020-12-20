Жители Ишимбайского района спасли от гибели в огне пенсионера
Ишимбайский район | 20 дек 2020 | 11:37
В Ишимбайском районе удалось спасти жизнь 69-летнего мужчины. 18 декабря поздно вечером его дом охватило огнём. Подробности инцидента рассказала пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.
О возгорании сообщил пожарный извещатель. Его услышали соседи пенсионера. Они тут же бросились на помощь дедушке. Пострадавшего вытащили из горящего дома и предали медикам.
Огонь удалось потушить пожарным и добровольческой команде Макаровского сельсовета. Скорее всего, возгорание могло произойти из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации печи.
Ранее сообщалось о том, что в Ишимбае решили снести недавно отреставрированное здание детской поликлиники. Учреждение в августе за свой счет реконструировал предприниматель Алексей Пархоменко.
Источник:
bash.news
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