Жители Ишимбайского района спасли от гибели в огне пенсионера

Ишимбайский район | 20 дек 2020 | 11:37

В Ишимбайском районе удалось спасти жизнь 69-летнего мужчины. 18 декабря поздно вечером его дом охватило огнём. Подробности инцидента рассказала пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.



О возгорании сообщил пожарный извещатель. Его услышали соседи пенсионера. Они тут же бросились на помощь дедушке. Пострадавшего вытащили из горящего дома и предали медикам.







Огонь удалось потушить пожарным и добровольческой команде Макаровского сельсовета. Скорее всего, возгорание могло произойти из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации печи.



Ранее сообщалось о том, что в Ишимбае решили снести недавно отреставрированное здание детской поликлиники. Учреждение в августе за свой счет реконструировал предприниматель Алексей Пархоменко.





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