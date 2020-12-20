Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Жители Ишимбайского района спасли от гибели в огне пенсионера

Жители Ишимбайского района спасли от гибели в огне пенсионера

Жители Ишимбайского района спасли от гибели в огне пенсионера

Ишимбайский район | 20 дек 2020 | 11:37

В Ишимбайском районе удалось спасти жизнь 69-летнего мужчины. 18 декабря поздно вечером его дом охватило огнём. Подробности инцидента рассказала пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

О возгорании сообщил пожарный извещатель. Его услышали соседи пенсионера. Они тут же бросились на помощь дедушке. Пострадавшего вытащили из горящего дома и предали медикам.



Огонь удалось потушить пожарным и добровольческой команде Макаровского сельсовета. Скорее всего, возгорание могло произойти из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации печи.

Ранее сообщалось о том, что в Ишимбае решили снести недавно отреставрированное здание детской поликлиники. Учреждение в августе за свой счет реконструировал предприниматель Алексей Пархоменко.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: