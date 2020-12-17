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В Ишимбае решили снести недавно отреставрированное здание детской поликлиники

В Ишимбае решили снести недавно отреставрированное здание детской поликлиники

Ишимбайский район | 17 дек 2020 | 20:13

В Ишимбае хотят снести отремонтированное здание детской поликлиники, расположенной на улице Гагарина. Учреждение в августе за свой счет реконструировал предприниматель Алексей Пархоменко. Однако, как сообщили в администрации ишимбайской ЦРБ, он признан аварийным и подлежит сносу.  Информация об этом появилась на странице больницы в социальных сетях.



«Техническое состояние строительных конструкций перекрытия между техподпольем и первым этажом здания Детской поликлиники  признано аварийным, имеющим дефекты и повреждения, свидетельствующие об опасности строительных конструкций перекрытия, что предоставляет угрозу для жизни и здоровья находящихся в нем людей. При данном техническом состоянии ремонт не возможен и здание подлежит сносу», — говорится в записи.

Расположенные в здании диагностические кабинеты будут перенесены в центральную городскую больницу.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети

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