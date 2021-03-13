Пожар в Ишимбайском районе: многодетная семья спаслась благодаря извещателю

Ишимбайский район | 13 мар 2021 | 15:35

Дымовой пожарный извещатель и быстрая реакция хозяев спасли людей и дом многодетной семьи от пожара в Ишимбайском районе.







Сообщение о возгорании в деревне Байгузино поступило 12 марта в 11:31. Прибывшие спасатели обнаружили, что горят стена и потолок на кухне бревенчатого дома.



В доме проживает многодетная семья с тремя детьми. В момент возгорания внутри, помимо детей, находились сестра хозяйки и мать хозяина дома. Они и услышали звук пожарного извещателя. Прибор сработал от того, что на кухне заискрила проводка в распределительной коробке. Взрослые вызвали пожарных и приняли меры для тушения. Никто не пострадал, трагедии удалось избежать, сообщает пресс-служба МЧС РФ по РБ.

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