Пожар в Чишминском районе: в огне погибла пожилая супружеская пара
Чишминский район | 22 дек 2020 | 10:44
Сегодня ночью, 22 декабря, в пожаре в Чишминском районе погибли двое пенсионеров. Как сообщает МЧС по РБ, примерно в три часа ночи в жилом здании на улице Победы в селе Урняк произошло возгорание.
Огонь вспыхнула внутри бревенчатого дома размером 7 на 7 метров. Пожар удалось локализировать в 03:56, через несколько минут его полностью потушили.
Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России.
Ранее сообщалось о ДТП в Чишминском районе. Здесь мужчина погиб под колесами иномарки.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
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