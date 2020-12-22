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Пожар в Чишминском районе: в огне погибла пожилая супружеская пара

Пожар в Чишминском районе: в огне погибла пожилая супружеская пара

Чишминский район | 22 дек 2020 | 10:44

Сегодня ночью, 22 декабря, в пожаре в Чишминском районе погибли двое пенсионеров. Как сообщает МЧС по РБ, примерно в три часа ночи в жилом здании на улице Победы в селе Урняк произошло возгорание.



Огонь вспыхнула внутри бревенчатого дома размером 7 на 7 метров. Пожар удалось локализировать в 03:56, через несколько минут его полностью потушили.

К несчастью, на пепелище пожара обнаружены тела двух пенсионеров — 86-летней женщины и 78-летнего мужчины.  Медики уже ничем не смогли им помочь — они констатировали  их смерть.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России.

Ранее сообщалось о ДТП в Чишминском районе. Здесь мужчина погиб под колесами иномарки.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ

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