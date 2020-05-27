Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии во время пожаров в садовых товариществах погибли два человека

В Башкирии во время пожаров в садовых товариществах погибли два человека

В Башкирии во время пожаров в садовых товариществах погибли два человека

Нефтекамск Краснокамский район | 27 май 2020 | 11:40

В садовых товариществах республики за ночь произошло два пожара, которые унесли жизни женщины и мужчины. 



Первая трагедия произошла в СНТ «Мичуринский» в Нефтекамске. Согласно информации МЧС по Башкирии, сообщение о возгорании одноэтажного дома пришло 26 мая в 23:03. На место были отправлены экстренные службы. Пожарные потушили огонь, однако на пепелище было обнаружено тело женщины. Медики ничем не смогли ей помочь, она была найдена без признаков жизни.

В Благоварском районе многодетный отец потерял все свое имущество в пожаре

Читайте также:

В Благоварском районе многодетный отец потерял все свое имущество в пожаре
Второй пожар произошел уже 27 мая в 1:25 в СНТ «Березка» селе Николо-Березовка Краснокамского района республики. Известно, что огонь вспыхнул в одной из комнат садового дома на улице Четвертой. Пожарные смогли потушить возгорание. К сожалению, на месте спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

Дознавателю МЧС по Башкирии предстоит установить обстоятельства и причины произошедших  пожаров.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: