В Башкирии во время пожаров в садовых товариществах погибли два человека

Нефтекамск Краснокамский район | 27 май 2020 | 11:40

В садовых товариществах республики за ночь произошло два пожара, которые унесли жизни женщины и мужчины.







Первая трагедия произошла в СНТ «Мичуринский» в Нефтекамске. Согласно информации МЧС по Башкирии, сообщение о возгорании одноэтажного дома пришло 26 мая в 23:03. На место были отправлены экстренные службы. Пожарные потушили огонь, однако на пепелище было обнаружено тело женщины. Медики ничем не смогли ей помочь, она была найдена без признаков жизни.



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Фото: МЧС по РБ

Второй пожар произошел уже 27 мая в 1:25 в СНТ «Березка» селе Николо-Березовка Краснокамского района республики. Известно, что огонь вспыхнул в одной из комнат садового дома на улице Четвертой. Пожарные смогли потушить возгорание. К сожалению, на месте спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.Дознавателю МЧС по Башкирии предстоит установить обстоятельства и причины произошедших пожаров.