В Башкирии во время пожаров в садовых товариществах погибли два человека

В садовых товариществах республики за ночь произошло два пожара, которые унесли жизни женщины и мужчины.
Первая трагедия произошла в СНТ «Мичуринский» в Нефтекамске. Согласно информации МЧС по Башкирии, сообщение о возгорании одноэтажного дома пришло 26 мая в 23:03. На место были отправлены экстренные службы. Пожарные потушили огонь, однако на пепелище было обнаружено тело женщины. Медики ничем не смогли ей помочь, она была найдена без признаков жизни.
Второй пожар произошел уже 27 мая в 1:25 в СНТ «Березка» селе Николо-Березовка Краснокамского района республики. Известно, что огонь вспыхнул в одной из комнат садового дома на улице Четвертой. Пожарные смогли потушить возгорание. К сожалению, на месте спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.
Дознавателю МЧС по Башкирии предстоит установить обстоятельства и причины произошедших пожаров. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram