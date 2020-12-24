ДТП в Стерлитамакском районе: водитель сбил пешехода и скрылся
Стерлитамакский район | 24 дек 2020 | 09:19
ГИБДД Башкирии разыскивает водителя, сбившего 60-летнего мужчину в селе Айгулево Стерлитамакского района. Об этом сообщает пресс-служба дорожной инспекции.
Авария произошла 23 декабря на улице Центральной около восьми часов вечера. По предварительным данным, водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на 60-летнего пешехода. В результате ДТП мужчина скончался до приезда скорой помощи. Сам же водитель скрылся с места происшествия.
В настоящий момент ведутся поиски правонарушителя, причастного к наезду. В ГИБДД просят при наличии любой значимой информации сообщить в полицию.
Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке рано утром, рядом с торговым центром неизвестный напал с ножом на женщину, находившуюся у троллейбуса, и порезал ее ножом.