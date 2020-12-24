Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » ДТП в Стерлитамакском районе: водитель сбил пешехода и скрылся

ДТП в Стерлитамакском районе: водитель сбил пешехода и скрылся

ДТП в Стерлитамакском районе: водитель сбил пешехода и скрылся

Стерлитамакский район | 24 дек 2020 | 09:19

ГИБДД Башкирии разыскивает водителя, сбившего 60-летнего мужчину в селе Айгулево Стерлитамакского района. Об этом сообщает пресс-служба дорожной инспекции.



Авария произошла 23 декабря на улице Центральной около восьми часов вечера. По предварительным данным, водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на 60-летнего пешехода. В результате ДТП мужчина скончался до приезда скорой помощи. Сам же водитель скрылся с места происшествия.

В настоящий момент ведутся поиски правонарушителя, причастного к наезду. В ГИБДД просят при наличии любой значимой информации сообщить в полицию.

Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке рано утром, рядом с торговым центром неизвестный напал с ножом на женщину, находившуюся у троллейбуса, и порезал ее ножом.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa.aif.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: